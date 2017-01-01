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    У центрі Вінниці знайшли гранату

    • Сьогодні, 13:51
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    <p>Ручна осколкова граната Ф-1</p>
    Guns.ru

    Ручна осколкова граната Ф-1

    Ф-1 відправили на експертизу

    У Вінниці, у дворі одного із житлових будинків, місцева жителька знайшла гранату. Про це повідомили у ГУ НП у Вінницькій області, передає УНН-Центр.

    Прибувши на місце події по вулиці Коцюбинського, поліцейські встановили, що небезпечним предметом виявився корпус гранати Ф-1 без запалу.

    Верхню частину підривника без бойового запалу знайшли неподалік. 

    Гранату вилучено та відправлено на експертизу.

    Як повідомляв «Главком», раніше співробітники Служби безпеки України вилучили боєприпаси російського походження у районі проведення антитерористичної операції.

    АТО Вінниця граната
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