У центрі Вінниці знайшли гранату
- Сьогодні, 13:51
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Guns.ru
Ручна осколкова граната Ф-1
Ф-1 відправили на експертизу
У Вінниці, у дворі одного із житлових будинків, місцева жителька знайшла гранату. Про це повідомили у ГУ НП у Вінницькій області, передає УНН-Центр.
Прибувши на місце події по вулиці Коцюбинського, поліцейські встановили, що небезпечним предметом виявився корпус гранати Ф-1 без запалу.
Верхню частину підривника без бойового запалу знайшли неподалік.
Гранату вилучено та відправлено на експертизу.
Як повідомляв «Главком», раніше співробітники Служби безпеки України вилучили боєприпаси російського походження у районі проведення антитерористичної операції.