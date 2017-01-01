У центрі Вінниці знайшли гранату

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Guns.ru Ручна осколкова граната Ф-1

Ф-1 відправили на експертизу

У Вінниці, у дворі одного із житлових будинків, місцева жителька знайшла гранату. Про це повідомили у ГУ НП у Вінницькій області, передає УНН-Центр.

Прибувши на місце події по вулиці Коцюбинського, поліцейські встановили, що небезпечним предметом виявився корпус гранати Ф-1 без запалу.

Верхню частину підривника без бойового запалу знайшли неподалік.

Гранату вилучено та відправлено на експертизу.

Як повідомляв «Главком», раніше співробітники Служби безпеки України вилучили боєприпаси російського походження у районі проведення антитерористичної операції.