У червні Україна та Польща вирішуватимуть питання пам’ятників

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Зруйнований пам'ятник воїнам УПА на кладовищі с. Грушовичі поблизу Перемишля

На початку червня відбудеться зустріч компетентних представників для вирішення питання українських та польських пам'ятників

У червні цього року відбудеться зустріч компетентних органів України та Польщі для вирішення питання українських та польських пам'ятників. Про це повідомив у Facebook директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович за підсумками вчорашньої розмови зі своїм польським колегою.

«Про вчорашню розмову з головою польського Інституту національної пам'яті Ярославом Шареком. Найважливіше: домовилися на початку червня провести зустріч компетентних представників для вирішення питання українських та польських пам'ятників», – написав він.

В’ятрович зазначив, що цим мають займатися спеціально уповноважені державні органи, а не громадські активісти чи місцева влада.

Як повідомляв «Главком», протягом трьох років у Польщі було зруйновано або осквернено 15 українських пам’ятників. В Інституті національної пам’яті створили карту руйнувань як українських пам’ятників у Польщі, так і польських – в Україні.