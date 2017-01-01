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    У червні Україна та Польща вирішуватимуть питання пам’ятників

    • Сьогодні, 10:47
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    <span>Зруйнований пам'ятник воїнам УПА на кладовищі с. Грушовичі поблизу Перемишля</span>
    Зруйнований пам'ятник воїнам УПА на кладовищі с. Грушовичі поблизу Перемишля

    На початку червня відбудеться зустріч компетентних представників для вирішення питання українських та польських пам'ятників

    У червні цього року відбудеться зустріч компетентних органів України та Польщі для вирішення питання українських та польських пам'ятників. Про це повідомив у Facebook директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович за підсумками вчорашньої розмови зі своїм польським колегою.

    «Про вчорашню розмову з головою польського Інституту національної пам'яті Ярославом Шареком. Найважливіше: домовилися на початку червня провести зустріч компетентних представників для вирішення питання українських та польських пам'ятників», – написав він.

    В’ятрович зазначив, що цим мають займатися спеціально уповноважені державні органи, а не громадські активісти чи місцева влада.

    Як повідомляв «Главком», протягом трьох років у Польщі було зруйновано або осквернено 15 українських пам’ятників. В Інституті національної пам’яті створили карту руйнувань як українських пам’ятників у Польщі, так і польських – в Україні. 

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