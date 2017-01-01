У четвер в Україні потеплішає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Туман та ожеледиця на дорогах

Вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця

У четвер, 2 лютого, в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-9 градусів, вдень -2...-4 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці і вдень невеликий мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-7 градусів, вдень -2... 5 градусів. У Карпатах вночі без істотних опадів, вранці і вдень невеликий мокрий сніг з дощем, температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -2... + 3 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-12 градусів, вдень 0...-5 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -9...-15 градусів, вдень 0...-7 градусів; у Вінницькій області вночі -5 ...- 10 градусів, вдень -3 ... + 2 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 3- 8 м / с. Температура повітря вночі -9 ...- 15 градусів, удень -1 ...- 6 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5 ...- 10 градусів, удень -2 ... + 3 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3 ...- 8 градусів, удень -2 ... + 5 градусів. У Ялті без істотних опадів. Температура вночі -3 ...- 5 градусів, вдень +3 ... + 5 градусів.

Джерело: Українські новини