У дитсадку на Житомирщині зафіксовано спалах гепатиту А
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Причинами поширення інфекції могли бути порушення правил особистої гігієни дітьми та персоналом харчоблоку і правил зберігання прибирального інвентаря
Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України зафіксував спалах вірусного гепатиту А у дитячому садку №3 «Веселка» смт Ємільчине, що на Житомирщині. Про це повідомляє «Перший житомирський».
З 3 по 16 січня цього на вірусний гепатит А в дитсадку захворіло 4 дітей. Перебіг захворювання в одного хворого – легкої форми, у трьох інших – середнього ступеня важкості. Розроблено план заходів для локалізації та ліквідації вогнища захворювання.
При обстеженні вогнища виявлено, що причинами поширення інфекції могли бути порушення правил особистої гігієни дітьми та персоналом харчоблоку, а також правил зберігання прибирального інвентаря.
Протиепідемічні заходи тривають. Ситуація перебуває на контролі лабораторного центру.