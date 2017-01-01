У Дніпрі на виробництві чоловіка задавило бульдозером
- Сьогодні, 04:38
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Чоловік отримав тілесні ушкодження не сумісні з життям
У Дніпрі на виробництві чоловіка, який виконував роботи на відкритому складі інертних матеріалів будівельної компанії міста, задавило бульдозером.
Про це повідомляє місцеве видання 056 з посиланням на прес-службу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.
«За оперативною інформацією, 4 лютого 2017 чоловік потрапив під бульдозер в результаті чого отримав тілесні ушкодження не сумісні з життям. У лікарні була зафіксована смерть робітника», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, остаточні обставини та причини події з'ясовуються.