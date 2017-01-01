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    У Дніпрі на виробництві чоловіка задавило бульдозером

    • Сьогодні, 04:38
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    Чоловік отримав тілесні ушкодження не сумісні з життям

    У Дніпрі на виробництві чоловіка, який виконував роботи на відкритому складі інертних матеріалів будівельної компанії міста, задавило бульдозером.

    Про це повідомляє місцеве видання 056 з посиланням на прес-службу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.

    «За оперативною інформацією, 4 лютого 2017 чоловік потрапив під бульдозер в результаті чого отримав тілесні ушкодження не сумісні з життям. У лікарні була зафіксована смерть робітника», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляється, остаточні обставини та причини події з'ясовуються.

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