До Дніпра доставили шістьох поранених військових із Авдіївки: один у важкому стані

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Один захисник втратив нижню кінцівку, стан важкий

Вчора ввечері до Дніпра військовим вертольотом були евакуйовані поранені і травмовані військові із Авдіївки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

«Один захисник від міни, що прилетіла під час обстрілу, втратив нижню кінцівку, стан важкий, прооперований в 66-му мобільному госпіталі, доставлений на апараті ШВЛ команді Сергія Риженко (Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім.Мечникова — ред.). П’ятеро захисників пройшли додаткове обстеження в лікарні Мечникова і перевезені у військовий госпіталь», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) нарешті надала українській стороні гарантії припинення вогню в Авдіївці для проведення ремонтних робіт. Ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

Вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.



