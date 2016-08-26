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    До Дніпра доставили шістьох поранених військових із Авдіївки: один у важкому стані

    • Сьогодні, 04:29
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    Один захисник втратив нижню кінцівку, стан важкий

    Вчора ввечері до Дніпра військовим вертольотом були евакуйовані поранені і травмовані військові із Авдіївки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

    «Один захисник від міни, що прилетіла під час обстрілу, втратив нижню кінцівку, стан важкий, прооперований в 66-му мобільному госпіталі, доставлений на апараті ШВЛ команді Сергія Риженко (Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім.Мечникова — ред.). П’ятеро захисників пройшли додаткове обстеження в лікарні Мечникова і перевезені у військовий госпіталь», — йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) нарешті надала українській стороні гарантії припинення вогню в Авдіївці для проведення ремонтних робіт. Ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

    Вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.


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