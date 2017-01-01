У Дніпрі намагаються врятувати бійця з відірваною рукою

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Військовий дістав поранення під час обстрілу промзони Авдіївки

Військовий дістав надтяжкі поранення і перебуває на штучній вентиляції легенів. Про це у Facebook повідомляє головний лікар Дніпровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

Під час обстрілу з важкої зброї в промзоні Авдіївки 28-річний Євген дістав осколкове поранення грудної клітини, живота, правої частки печінки.

«По плече відірвало руку. Перші операції в 66-му госпіталі. Вкрай тяжкий. Операції до ранку. Форми тіла розірвані. Мета одна – щоб вижив», – пише він.

Нагадаємо, що поранений боєць родом з Криворізького району Дніпропетровської області. Перед відправленням до Дніпра його добу стабілізували військові лікарі.