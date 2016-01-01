У Дніпро вертольотом доставили сімох поранених бійців АТО

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Один військовий з осколковими пораненями у важкому стані, на апараті штучної вентиляції легень

У Дніпро військовим вертольотом доставили сімох військовослужбовців, які отримали поранення на Світлодарській дузі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

«Сьогодні (21 грудня — ред.) о 22:30 військовим вертольотом у Дніпро евакуйовано п’ять поранених і двоє травмованих сонечок. Один захисник з осколковими пораненями у важкому стані, на апараті штучної вентиляції легень, доставлений команді Сергія Риженка (ред. — головий лікар Дніпропетровської Обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова). Інші захисники в свідомості, пересуваються самостійно, направлені у військовий госпіталь Дніпра», — повідомила Губа.

Вона зазначила, що евакуація поранених на Світлодарській дузі відбувається в Харківський військовий госпіталь і в Дніпро після надання медичної допомоги і стабілізації стану захисників у військових госпіталях.