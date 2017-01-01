У «ДНР» через брак ліків може спалахнути холера

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Бойовики на Донбасі

Бойовики на Донбасі екстрено готуються до ліквідації наслідків можливого спалаху холери

На окупованих територіях Донецької області оголосили про критичну ситуацію в сфері охорони здоров'я.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат «Народного фронту», координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

Він розповів, що так званий міністр охорони здоров'я Опріщенко доповів ватажку «ДНР» Олександру Захарченку про критичну ситуацію в сфері охорони здоров'я на окупованих територіях Донецької області.

Зараз в обласних аптеках і лікарнях гостро невистачає препаратів для лікування серцево-судинних та інфекційних захворювань, гепатиту та ліків від цукрового діабету. Проблема також полягає у тому, що людям не можуть надати належну медичну допомогу, адже більшість кваліфікованих лікарів виїхала з окупованих територій.

«Керівництво «мінохоронздоров'я ДНР» віддало вказівку керівництву підпорядкованих установ і закладів про екстрену підготовку до ліквідації наслідків можливого спалаху холери на окупованій території Донеччини», - наголосив Тимчук.

Раніше повідомлялося, що російські терористи на Донбасі викрадають людей задля викупу.