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    У «ДНР» через брак ліків може спалахнути холера

    • Сьогодні, 12:33
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    Бойовики на Донбасі
    Бойовики на Донбасі

    Бойовики на Донбасі екстрено готуються до ліквідації наслідків можливого спалаху холери

    На окупованих територіях Донецької області оголосили про критичну ситуацію в сфері охорони здоров'я.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат «Народного фронту», координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

    Він розповів, що так званий міністр охорони здоров'я Опріщенко доповів ватажку «ДНР» Олександру Захарченку про критичну ситуацію в сфері охорони здоров'я на окупованих територіях Донецької області.

    Зараз в обласних аптеках і лікарнях гостро невистачає препаратів для лікування серцево-судинних та інфекційних захворювань, гепатиту та ліків від цукрового діабету. Проблема також полягає у тому, що людям не можуть надати належну медичну допомогу, адже більшість кваліфікованих лікарів виїхала з окупованих територій. 

    «Керівництво «мінохоронздоров'я ДНР» віддало вказівку керівництву підпорядкованих установ і закладів про екстрену підготовку до ліквідації наслідків можливого спалаху холери на окупованій території Донеччини», - наголосив Тимчук.

    Раніше повідомлялося, що російські терористи на Донбасі викрадають людей задля викупу.

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