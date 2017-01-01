Російські терористи на Донбасі викрадають людей задля викупу - розвідка

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Бойовики на Донбасі захоплюють місцевих з метою отримання викупу та крадуть автівки

Російські військовослужбовці проводили захоплення місцевого населення з метою отримання викупу, а також розкрадали і продавали обладнання промислової інфраструктури та автомобілі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«Низький морально-психологічний стан військовослужбовців з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ підтверджується зростанням кількості правопорушень російських військовослужбовців у відношенні до місцевого населення», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що так званими «правоохоронними органами «ЛНР/ДНР» затримувались військовослужбовці, які самовільно залишили місце служби зі зброєю, захоплювали місцеве населення з метою отримання викупу, здійснювали розкрадання і продаж обладнання промислової інфраструктури та автомобілів.

«На передових позиціях підрозділів 1 АК згоріли дві одиниці броньованої техніки, у яких військовослужбовці тримали каністри з викраденим для продажу бензином», — додали у повідомленні.