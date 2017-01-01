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    У «ДНР» готуються до «виборів»: підбирають «спостерігачів» з-поміж бойовиків-іноземців

    • Сьогодні, 10:31
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    <p>&laquo;Вибори&raquo; у &laquo;ДНР&raquo;</p>

    «Вибори» у «ДНР»

    «Вибори» на окупованій бойовиками території Донецької області заплановані на осінь 2017 року

    Ватажки самопроголошеної «ДНР» проводять підготовку до своїх «виборів», які заплановані на осінь цього року. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук із посиланням на оперативні дані ІС.

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    «Ватажки «ДНР» продовжують підготовку до «виборів» на окупованій території, які, згідно з озвученими російськими кураторами планами, планують провести восени 2017 року», – йдеться в повідомленні.

    ІС інформує, що за участю російських кураторів з ФСБ РФ «ЦВК ДНР» здійснює вивчення кандидатур з-поміж бойовиків-іноземців, які воюють у складі «1-го АК ДНР». «Даних бойовиків планують використовувати як т.зв. іноземних спостерігачів. У першу чергу увага приділяється бойовикам, які мають паспорти країн ЄС», – повідомляють в «Інформаційному спротиві».

    Нагадаємо, в ОБСЄ відзвітували, що за минулий тиждень кількість порушень режиму припинення вогню в зоні проведення АТО збільшилася на 45%.

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