У «ДНР» готуються до «виборів»: підбирають «спостерігачів» з-поміж бойовиків-іноземців

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«Вибори» у «ДНР»

«Вибори» на окупованій бойовиками території Донецької області заплановані на осінь 2017 року

Ватажки самопроголошеної «ДНР» проводять підготовку до своїх «виборів», які заплановані на осінь цього року. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук із посиланням на оперативні дані ІС.

«Ватажки «ДНР» продовжують підготовку до «виборів» на окупованій території, які, згідно з озвученими російськими кураторами планами, планують провести восени 2017 року», – йдеться в повідомленні.

ІС інформує, що за участю російських кураторів з ФСБ РФ «ЦВК ДНР» здійснює вивчення кандидатур з-поміж бойовиків-іноземців, які воюють у складі «1-го АК ДНР». «Даних бойовиків планують використовувати як т.зв. іноземних спостерігачів. У першу чергу увага приділяється бойовикам, які мають паспорти країн ЄС», – повідомляють в «Інформаційному спротиві».

Нагадаємо, в ОБСЄ відзвітували, що за минулий тиждень кількість порушень режиму припинення вогню в зоні проведення АТО збільшилася на 45%.