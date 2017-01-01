У «ДНР» заявили, що завтра відведуть своє озброєння

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Спікер прес-центру штабу АТО заявив, що передумов для відводу озброєнь і введення режиму припинення вогню на лінії розмежування немає

Бойовики так званої ДНР заявили, що почнуть відведення військової техніки від лінії зіткнення завтра, 21 лютого.

Про це повідомляє один з інформаційних ресурсів бойовиків.

«Відведення озброєння відбудеться орієнтовно завтра, 21 лютого», - йдеться в повідомленні.

У той же час, спікер прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін сьогодні заявив, що передумов для відводу озброєнь і введення режиму припинення вогню на лінії розмежування немає.

Також відомо, що бойовики сьогодні 40 разів обстріляли позиції українських військових.

Як повідомлялося, 15 лютого на засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі було досягнуто домовленостей про відвід до 20 лютого від лінії розмежування всього озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.