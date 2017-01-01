Терористи сьогодні 40 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Втрат серед наших військових немає, повідомляє прес-центр АТО

Сьогодні бойовики здійснили 40 обстрілів позицій сил АТО на Донбасі, використовуючи важке озброєння, і наразі втрат серед ЗСУ немає.

Про це йдеться на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.

«Загалом зафіксовано 40 обстрілів. Втрат серед наших військових немає», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 19 лютого в зоні АТО один український військовослужбовець загинув, один зазнав поранень, також встановлено, що зниклий 18 лютого боєць загинув, всі втрати припадають на Авдіївку.

Нагадаємо, бойовики за три тижні розбомбили 328 будинків в Авдіївці.

Крім того, у прес-центрі штабу антитерористичної операції не можуть підтвердити інформацію, що представники «ДНР» нібито відводять важке озброєння від лінії зіткнення сторін на Донбасі.