У Донецькій області внаслідок пожежі в багатоквартирному будинку загинула жінка

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Пожежник

Літня жінка померла в кареті швидкої допомоги

У місті Добропілля Донецької області в багатоквартирному будинку сталася пожежа, яка призвела до загибелі однієї людини.

Про це повідомляє прес-служба обласного управління ДСНС.

Відомо, що пожежа сталася у двокімнатній квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку.

«Під час проведення розвідки та гасіння в кімнаті на ліжку рятувальники виявили жінку 1948 року народження. Постраждалу негайно було передано представникам швидкої медичної допомоги, однак жінка померла в кареті швидкої», - зазначають рятувальники.

За даними відомства, вогнем знищено один віконний деревний блок, меблі та речі. На ліквідацію пожежі залучалось шість рятувальників та дві одиниці техніки. Причина займання наразі встановлюється.

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