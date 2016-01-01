У екс-міністра Захарченка відібрали землю під Києвом

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Судом скасовано рішення про надання спірних земельних ділянок у приватну власність дружині колишнього міністра МВС

Прокуратурою Київської області установлено, що виконавчим комітетом Підгірцівської сільської ради, в порушення норм земельного законодавства та Закону України «Про місцеве самоврядування», прийнято незаконні рішення про надання у приватну власність земельних ділянок загальною площею 0,861 га, які розташовані на одному масиві.

Відповідно до п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виключно на планерних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання у сфері регулювання земельних відносин.

Зважаючи на виявлені порушення, прокуратурою було заявлено до суду позовну заяву щодо визнання незаконними та скасування рішення, визнання недійсними державних актів на право приватної власності на земельні ділянки загальною площею майже 1 га. Справа розглядалася неодноразово судами різних інстанцій.

Завдяки наполегливості та принциповій позиції прокуратури, а також неупередженості та об’єктивності суду, господарським судом Київської області винесено рішення щодо задоволення позовних вимог прокуратури та скасовано рішення про надання спірних земельних ділянок у приватну власність дружині колишнього міністра МВС і витребувано земельні ділянки з незаконного володіння на користь держави.

У свою чергу прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган на сторінці в Facebook повідомила, що мова йде про земельну ділянку екс-глави МВС Віталія Захарченка.

«Між іншим, це ділянка колишнього міністра МВС Захарченка», - написала вона.