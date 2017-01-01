  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Forbes назвали імена найбагатших українців

    • Сьогодні, 17:10
    • Розсилка

    Ахметов досі очолює рейтинг найбагатших людей України

    До рейтингу мільярдерів Forbes-2017 потрапило шість українців.

    Про це йдеться на сайті Forbes.

    Перше місце у рейтингу мільярдерів України займає олігарх Ринат Ахметов зі статком $4,6 млрд. Варто зазначити, що минулого року, за версією журналу, статки підприємця становили $2,3 млрд.

    На другій сходинці опинився банкір Геннадій Боголюбов зі статком $1,4 млрд. Третє місце закріпилося за підприємцем в аграрній сфері Юрієм Косюком – $1,2 млрд.

    Четверте місце у рейтингу посідає бізнесмен Костянтин Жеваго зі статком $1,2 млрд.

    П'яте місце зайняв банкір Ігор Коломойський з доходом $1,1 млрд; минулого і позаминулого року його статки дорівнювали $1,3 млрд. 

    На шостому місці опинився бізнесмен Віктор Пінчук – $1,1 млрд, минулого року він заробив $1,2 млрд.

    im578xany-667

    Нагадаємо, що журнал Forbes опублікував щорічний список мільярдерів світу, до якого у 2017 році потрапило 2043 людини – це рекордний показник.

    Торік у списку Forbes було п'ять українців.

    Як повідомлялося, сьогодні Девід Рокфеллер помер у віці 101 року.

    Читайте також
    гроші Рінат Ахметов рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ