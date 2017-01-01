У Forbes назвали імена найбагатших українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ахметов досі очолює рейтинг найбагатших людей України

До рейтингу мільярдерів Forbes-2017 потрапило шість українців.

Про це йдеться на сайті Forbes.

Перше місце у рейтингу мільярдерів України займає олігарх Ринат Ахметов зі статком $4,6 млрд. Варто зазначити, що минулого року, за версією журналу, статки підприємця становили $2,3 млрд.

На другій сходинці опинився банкір Геннадій Боголюбов зі статком $1,4 млрд. Третє місце закріпилося за підприємцем в аграрній сфері Юрієм Косюком – $1,2 млрд.

Четверте місце у рейтингу посідає бізнесмен Костянтин Жеваго зі статком $1,2 млрд.

П'яте місце зайняв банкір Ігор Коломойський з доходом $1,1 млрд; минулого і позаминулого року його статки дорівнювали $1,3 млрд.

На шостому місці опинився бізнесмен Віктор Пінчук – $1,1 млрд, минулого року він заробив $1,2 млрд.

Нагадаємо, що журнал Forbes опублікував щорічний список мільярдерів світу, до якого у 2017 році потрапило 2043 людини – це рекордний показник.

Торік у списку Forbes було п'ять українців.

Як повідомлялося, сьогодні Девід Рокфеллер помер у віці 101 року.