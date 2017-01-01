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    У «Главкомі» прес-конференція: «Справа «кримських диверсантів»

    • Сьогодні, 10:58
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    Учасники прес-конференції озвучать оцінку світової спільноти щодо затриманих громадян України

    Сьогодні, 31 січня, об 11:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Справа «кримських диверсантів». 

    Запрошені гості:

    Ігор Котелянець, брат «диверсанта» Євгена Панова, 

    Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», колишній колега «диверсантів» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова.

    Учасники прес-конференції розкажуть про нові обставини справ, виступ у ПАРЄ, озвучать оцінку світової спільноти щодо затриманих громадян України. 

    Трансляцію  прес-конференції можна подивитись тут: 

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