У «Главкомі» прес-конференція: «Справа «кримських диверсантів»
- Сьогодні, 10:58
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Учасники прес-конференції озвучать оцінку світової спільноти щодо затриманих громадян України
Сьогодні, 31 січня, об 11:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Справа «кримських диверсантів».
Запрошені гості:
Ігор Котелянець, брат «диверсанта» Євгена Панова,
Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», колишній колега «диверсантів» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова.
Учасники прес-конференції розкажуть про нові обставини справ, виступ у ПАРЄ, озвучать оцінку світової спільноти щодо затриманих громадян України.
Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: