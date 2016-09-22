У «Главкомі» прес-конференція: «Створення інституту інформаційного комісара України»

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Захист персональних даних

Учасники прес-конференції аналізуватимуть питання виконання повноважень Секретаріатом уповноваженого з прав людини в сфері доступу до публічної інформації

Сьогодні, 18 січня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Створення інституту інформаційного комісара України».

Запрошені гості: Ірина Кушнір, представник уповноваженого ВРУ з питань дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному суді; Ірина Суслова, народний депутат України 8-го скликання; Тарас Шевченко, директор Центру демократії та верховенства права; Віктор Таран, голова Центру «Ейдос».

Учасники прес-конференції аналізуватимуть питання виконання повноважень Секретаріатом уповноваженого з прав людини у сфері доступу до публічної інформації; які є досягнення та проблеми у цьому питанні; міжнародний досвід контролю за дотриманням права на доступ до публічної інформації та захист персональних даних; чому право на доступ до публічної інформації має захищатись окремим конституційним органом.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: