У Гондурасі трьох людей визнали винними в замаху на президента
- Сьогодні, 04:47
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За спробу вбивства президента Гондурасу обвинуваченим загрожує покарання до шести років позбавлення волі
Суд визнав двох жителів Гондурасу і мексиканця винними в змові з метою вбивства президента країни Хуана Орландо Ернандеса. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на представника суду і співробітників служби безпеки.
Повідомляється, що вони планували скоїти вбивство лідера Гондурасу, коли він повинен був приземлитися на вертольоті в своєму рідному місті Грасіас.
«Вони планували напасти на президента в результаті війни (по відношенню до наркобізнесу), яку він почав з тих пір, як вступив на посаду в 2014 році», - сказав анонімний співробітник служби безпеки.
Також чоловіків визнали винними в злочинній змові.
Ще трьох людей, в тому числі мексиканця, визнали невинним.
Згідно з кримінальним кодексом Гондурасу, за спробу вбивства президента обвинуваченим загрожує покарання до шести років позбавлення волі, а за звинувачення в злочинній змові - до десяти років ув'язнення.