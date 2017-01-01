У Гречківського, якого підозрюють у хабарництві, прокоментували заяву Генпрокуратури



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Досудове розслідування у справі члена Вищої ради юстиції Гречківського подовжено до 23 березня

Відповідно до ухвали Печерського районного суду від 22 вересня 2016 року, на члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського було покладено обов’язок утриматися від спілкування з іншим підозрюваним у цій справі. Про це повідомила прес-секретар Гречківського Дарина Глущенко.

Вона також зазначила, що цей обов’язок було безумовно виконано.

«Тези речника ГПУ про начебто спроби незаконного впливу на цю особу з боку захисту чи особисто самого Гречківського нічим не обґрунтовані», - заявила вона.

Мова йде про повідомлення прес-служби Генеральної прокуратури України стосовно того, що посередника члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського госпіталізовано до психіатричної лікарні з невизначеним діагнозом, йому призначено амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

«Адвокати Павла Гречківського вважають такі голослівні заяви психологічним тиском на Гречківського та дезінформацією громадськості про цю справу. Якщо публічна особа вдається до навішування ярликів, робить неправдиві коментарі про винуватість особи, коли триває досудове розслідування і ніякого рішення суду немає, вона умисно або через власну безграмотність порушує презумпцію невинуватості, наносить шкоду репутації особи і маніпулює громадською думкою», - заявила прес-секретар Гречківського.

Вона повідомила, що досудове розслідування подовжено до 23 березня за рішенням прокуратури ГПУ підозрює Гречківського у незакінченому замаху на шахрайство і не розслідує корупційних правопорушень у цій справі.

«Заяви речника ГПУ про стотисячні хабарі не відповідають матеріалам справи, в яких фігурує сума у 51 тис доларів, начебто переданих іншому підозрюваному», - зазначила речник члена ВРЮ.