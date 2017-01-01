У Гройсмана візьмуться за заміну подушок та ковдр у поїздах

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Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомляв, що до стандартів залізничних пасажирських перевезень будуть внесені зміни

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що заміна подушок і ковдр на нові у вагонах поїздів відбуватиметься поетапно, у міру закінчення строків їх експлуатації.

Про це повідомили у відомстві у відповіді на інформаційний запит УНН.

«Попередні норми вже давно застаріли та не відповідали вимогам часу. Нові норми передбачають суттєву зміну підходу до якості інвентарю для екіпірування поїздів. Зокрема, замість пір’яних подушок, верблюжих ковдр, якими пасажирам було незручно користуватись, а залізничникам складно було за ними доглядати, з’являться нові подушки з сучасними синтетичними наповнювачами, а ковдри зимові та літні будуть замінені на нові універсальні. Такі вироби не тільки не накопичують вологу, легкі, не збирають пил та рекомендовані лікарями як гіпоалергенні», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що заміна зазначених предметів «буде відбуватись поетапно, у міру закінчення строків експлуатації».

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомляв, що до стандартів залізничних пасажирських перевезень будуть внесені зміни, зокрема, заплановано змінити подушки «на пір’ї» і ковдри у пилюці на нові, що відповідатимуть гігієні та зручності.

Нагадаємо, Україна та Іран домовилися про запуск тестового потягу.