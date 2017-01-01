У Харкові студент отруївся спайсом і помер. Ще один хлопець потрапив до лікарні

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Правоохоронці Харкова встановлюють обставини отруєння двох студентів

У Харкові двоє студентів отруїлися наркотичними речовинами, один із них помер. Про це повідомляє поліція Харківщини.

За її даними, інцидент стався сьогодні вночі 28 травня близько 2:00. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. З’ясовано, що студентів одного з Харківських вузів незнайомий чоловік пригостив спайсами.

18-річний хлопець помер у гуртожитку. А 19-річного студента доставлено до лікарні. За попередніми даними, в обох випадках лікарі діагностували сильне отруєння наркотичними речовинами.

Наразі події зареєстровані в Журналі єдиного обліку правопорушень. Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікації подій.

Як повідомляв «Главком», у Чугуєві 16-річний хлопець впав з даху двоповерхової будівлі. Це сталося в ніч після «останнього дзвоника».