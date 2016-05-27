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    У Харкові від отруєння невідомим газом постраждали 7 людей

    • Сьогодні, 02:57
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    Зараз встановлюється вміст речовини і причина отруєння

    У Харкові семеро осіб отруїлися невідомим газом, серед них — 10-річна дитина.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

    Спочатку до лікарні привезли одну людину з отруєнням. Згодом там опинилися ще п’ятеро дорослих та одна дівчинка. Зараз стан їхнього здоров’я задовільний.

    Про перше надходження до лікарні людини з отруєння поліція дізналася о 6:30.

    Зараз встановлюється вміст речовини і причина отруєння.

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