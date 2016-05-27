У Харкові від отруєння невідомим газом постраждали 7 людей

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Зараз встановлюється вміст речовини і причина отруєння

У Харкові семеро осіб отруїлися невідомим газом, серед них — 10-річна дитина.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

Спочатку до лікарні привезли одну людину з отруєнням. Згодом там опинилися ще п’ятеро дорослих та одна дівчинка. Зараз стан їхнього здоров’я задовільний.

Про перше надходження до лікарні людини з отруєння поліція дізналася о 6:30.

Зараз встановлюється вміст речовини і причина отруєння.