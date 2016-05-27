У Харкові від отруєння невідомим газом постраждали 7 людей
- Сьогодні, 02:57
-
Розсилка
Зараз встановлюється вміст речовини і причина отруєння
У Харкові семеро осіб отруїлися невідомим газом, серед них — 10-річна дитина.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.
Спочатку до лікарні привезли одну людину з отруєнням. Згодом там опинилися ще п’ятеро дорослих та одна дівчинка. Зараз стан їхнього здоров’я задовільний.
Про перше надходження до лікарні людини з отруєння поліція дізналася о 6:30.
Зараз встановлюється вміст речовини і причина отруєння.