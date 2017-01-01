Внаслідок пожежі у приватному будинку в Херсоні загинула жінка

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Наразі встановлюється причина надзвичайної події

У Херсоні на вулиці 1-ій Польовій сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої загинула 54-річна жінка.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

У ДСНС звітують, що на місце події прибуло пожежно-рятувальне відділення 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини по охороні Суворовського району.

«Рятувальники приступили до ліквідації пожежі, в ході якої виявили у будинку загиблу 54-річну жінку. Пожежа ліквідована на площі 35 кв. м», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, наразі встановлюється причина надзвичайної події та обставини загибелі людини.

«Главком» також повідомляв, що у місті Добропілля Донецької області в багатоквартирному будинку сталася пожежа, яка призвела до загибелі однієї людини.