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    Внаслідок пожежі у приватному будинку в Херсоні загинула жінка

    • Сьогодні, 01:28
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    Архівне фото
    Архівне фото

    Наразі встановлюється причина надзвичайної події

    У Херсоні на вулиці 1-ій Польовій сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої загинула 54-річна жінка.

    Про це повідомляє прес-центр Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

    У ДСНС звітують, що на місце події прибуло пожежно-рятувальне відділення 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини по охороні Суворовського району.

    «Рятувальники приступили до ліквідації пожежі, в ході якої виявили у будинку загиблу 54-річну жінку. Пожежа ліквідована на площі 35 кв. м», - йдеться в повідомленні.

    За даними відомства, наразі встановлюється причина надзвичайної події та обставини загибелі людини.

    «Главком» також повідомляв, що у місті Добропілля Донецької області в багатоквартирному будинку сталася пожежа, яка призвела до загибелі однієї людини.

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