У ЄС придумали, як бути з Великобританією після Brexit



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Флаг Європейського союзу

Новий план передбачає членство Лондона у Європейської асоціації вільної торгівлі

Євросоюз розглядає план, за яким Великобританія тимчасово залишиться під заступництвом ЄС, ставши членом Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA). Про це повідомляє видання Politico з посиланням на високопосадовця з Єврокомісії.

Об'єднання ЕFTA регулює вільну торгівлю між Норвегією, Ісландією, Ліхтенштейном і Швейцарією. Приєднання до цієї організації дозволить Великобританії подати заявку на членство в Європейській економічній зоні (EEA), що, в свою чергу, дасть королівству вільний доступ до єдиного ринку ЄС.

Така модель часто називається Норвезької. Норвегія не є членом ЄС, однак інтегрована в союз як член Європейської економічної зони та учасник Європейської асоціації вільної торгівлі. Співпраця в рамках цього об'єднання має зберегти для Великобританії поточні торговельні зв'язки з ЄС і пом'якшити негативні економічні наслідки від Brexit до тих пір, поки майбутні торговельні відносини з ЄС не будуть врегульовані.

Видання також зазначає, що такий план є небажаним для прихильників «жорсткого Brexit», оскільки вимагає від Британії прийняття чотирьох основоположних свобод ЄС, зокрема - на свободу переміщення осіб, тоді як рішення багатьох британців підтримати Brexit було продиктовано бажанням відновити контроль над імміграційною політикою.

Нагадаємо, в кінці березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей підписала лист, який офіційно починає процедуру виходу Великобританії з Європейського союзу (ЄС) - Brexit.

Джерело: Апостроф