У Європі має бути «оборонний шенген», - Пінотті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роберта Пінотті

Міністр оборони Італіїї зазначила, що європейська оборона повинна зміцнюватися незалежно від НАТО і ролі США в альянсі

Спільна європейська оборона вимагає зміцнення співпраці між Італією, Францією, Німеччиною та Іспанією. Про це заявила в опублікованому в газеті «Мессаджеро» інтерв'ю міністр оборони Італії Роберта Пінотті.

«Європейська оборона повинна бути представлена єдиним блоком як всередині, так і поза НАТО. Європа «двох швидкостей» повинна бути не тільки в економіці. Необхідний «оборонний шенген» за рахунок зміцнення співпраці між Італією, Францією, Німеччиною та Іспанією», - сказала Пінотті .

На її думку, європейська оборона повинна зміцнюватися незалежно від НАТО і ролі США в альянсі. «Європейська оборона повинна зміцнюватися не тільки для того, щоб збільшити оборонні можливості ЄС, але тому що, якщо всередині НАТО європейські держави будуть діяти порізно, це буде елементом слабкості. Для НАТО також важливо, щоб Європа була єдина в оборонній стратегії», - переконана міністр.

«Важливо, - додала вона, - щоб країни, які просувають зміцнення загальної оборони, а саме Італія, Німеччина, Франція та Іспанія, ще більше співпрацювали з метою якнайшвидшої реалізації прийнятих рішень».