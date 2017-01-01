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    У Євросоюзі стартують міжінституційні переговори про безвіз для України

    • Сьогодні, 10:24
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    Переговори розпочнуться у другій половині дня у Брюсселі

    У Євросоюзі у вівторок, 28 лютого, розпочнуться міжінституційні переговори про скасування візового режиму для України.

    Про це у Брюсселі повідомили у Раді ЄС.

    «Тристоронні переговори про проект законодавчої резолюції щодо включення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги, між Радою ЄС, Європарламентом та Єврокомісією розпочнуться у вівторок», – розповів співрозмовник агентства.

    Як прогнозується, після завершення цих переговорів та ухвалення рішення у Європарламенті та у Раді ЄС безвізовий режим для України набуде чинності за кілька місяців – наприкінці весни або на початку літа.

    Як повідомлялось, у понеділок, 27 лютого, Рада ЄС затвердила рішення про скасування візових вимог для громадян Грузії, яке набуде чинності до кінця березня. Одночасно з рішенням щодо Грузії міністри країн – членів ЄС також схвалили новий механізм призупинення безвізових режимів для всіх третіх країн.

    Нагадаємо, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового припинення таких безвізових режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

    2 лютого Європарламент підтримав рішення щодо надання Грузії безвізового режиму, а 14 лютого схвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами. 22 лютого рішення щодо механізму та Грузії було ухвалено в рамках засідання Комітету постійних представників країн – членів ЄС.

    10 лютого президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна до літа цього року отримає безвізовий режим з ЄС.

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