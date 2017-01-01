У Євросоюзі стартують міжінституційні переговори про безвіз для України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Переговори розпочнуться у другій половині дня у Брюсселі

У Євросоюзі у вівторок, 28 лютого, розпочнуться міжінституційні переговори про скасування візового режиму для України.

Про це у Брюсселі повідомили у Раді ЄС.

«Тристоронні переговори про проект законодавчої резолюції щодо включення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги, між Радою ЄС, Європарламентом та Єврокомісією розпочнуться у вівторок», – розповів співрозмовник агентства.

Як прогнозується, після завершення цих переговорів та ухвалення рішення у Європарламенті та у Раді ЄС безвізовий режим для України набуде чинності за кілька місяців – наприкінці весни або на початку літа.

Як повідомлялось, у понеділок, 27 лютого, Рада ЄС затвердила рішення про скасування візових вимог для громадян Грузії, яке набуде чинності до кінця березня. Одночасно з рішенням щодо Грузії міністри країн – членів ЄС також схвалили новий механізм призупинення безвізових режимів для всіх третіх країн.

Нагадаємо, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового припинення таких безвізових режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

2 лютого Європарламент підтримав рішення щодо надання Грузії безвізового режиму, а 14 лютого схвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами. 22 лютого рішення щодо механізму та Грузії було ухвалено в рамках засідання Комітету постійних представників країн – членів ЄС.

10 лютого президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна до літа цього року отримає безвізовий режим з ЄС.