У Євросоюзі стартують міжінституційні переговори про безвіз для України
- Сьогодні, 10:24
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Переговори розпочнуться у другій половині дня у Брюсселі
У Євросоюзі у вівторок, 28 лютого, розпочнуться міжінституційні переговори про скасування візового режиму для України.
Про це у Брюсселі повідомили у Раді ЄС.
«Тристоронні переговори про проект законодавчої резолюції щодо включення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги, між Радою ЄС, Європарламентом та Єврокомісією розпочнуться у вівторок», – розповів співрозмовник агентства.
Як прогнозується, після завершення цих переговорів та ухвалення рішення у Європарламенті та у Раді ЄС безвізовий режим для України набуде чинності за кілька місяців – наприкінці весни або на початку літа.
Як повідомлялось, у понеділок, 27 лютого, Рада ЄС затвердила рішення про скасування візових вимог для громадян Грузії, яке набуде чинності до кінця березня. Одночасно з рішенням щодо Грузії міністри країн – членів ЄС також схвалили новий механізм призупинення безвізових режимів для всіх третіх країн.
Нагадаємо, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового припинення таких безвізових режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.
2 лютого Європарламент підтримав рішення щодо надання Грузії безвізового режиму, а 14 лютого схвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами. 22 лютого рішення щодо механізму та Грузії було ухвалено в рамках засідання Комітету постійних представників країн – членів ЄС.
10 лютого президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна до літа цього року отримає безвізовий режим з ЄС.