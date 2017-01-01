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    У Карпатах найближчими днями очікуються паводки

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    Рятувальники попереджають про високу воду на Прикарпатті та Закарпатті

    У зв'язку з очікуваними опадами та сніготаненням на річках Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується розвиток наступної хвилі водопілля з амплітудою підйому рівня води.

    Про це із посиланням на Укргідрометцентр повідомляє прес-служба ДСНС України.

    Як зазначається, у зв'язку з очікуваними опадами та сніготаненням впродовж 2-3 березня очікується розвиток наступної хвилі водопілля з амплітудою підйому рівня води (над поточними рівнями):

    - на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) - 0,3-1,3 м, на річках басейнів Прута, Сірету - 0,3-0,8 м, без негативних наслідків;

    - на річках Закарпаття - 0,1-1,5 м, на Ужі - 0,5-1,0 м, можливий вихід води на заплаву;

    - в нижній течії Боржави - 1,5-2,0 м, з виходом води на заплаву та можливі підтоплення сільгоспугідь деяких сіл і місцевих автодоріг (Виноградівський, Іршавський райони Закарпатської області).

     

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