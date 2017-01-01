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    У Карпатах очікується лавинна небезпека

    • Сьогодні, 04:48
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    3 лютого в Карпатах сильні опади

    2-3 лютого, у зв’язку з потеплiнням та опадами, мiсцями сильними, у виглядi мокрого снiгу, в гiрських районах Закарпатської областi оголошується значний (3-й) рiвень лавинної небезпеки, iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.

    2 лютого вночі та вранці у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях туман, видимість 200-500 м.

    3 лютого в Карпатах сильні опади; починаючи з західних областей температура поступово підвищиться на 5-10°.

    За даними Укргідрометцентру, 3-6 лютого, внаслідок очікуваної відлиги, опадів та сніготанення, передбачається поступове пiдвищення рiвнiв води над поточними рівнями: на рiчках Закарпатської областi, басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-1,0 м.

    Очікується поступове послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води на 0,5-1,5 м. 

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