У Карпатах - лавини, на дорозі засипало чотири авто

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Лавина в Карпатах

Люди вибралися з машин, жертв немає

У Карпатах внаслідок снігопаду відбулось сходження двох снігових лавин.

Про це в Фейсбуці повідомляє управління ДСНС України у Закарпатській області.

«Внаслідок погіршення погодних умов 4 січня на території Закарпатської області зафіксовано сходження двох лавин», - йдеться в повідомленні.

У першому випадку снігові маси зійшли на автошлях місцевого значення між населеними пунктами Нересниця та Ш. Луг Тячівського району. Внаслідок цього рух транспорту частково обмежений. Над ліквідацією працюють дорожні служби та рятувальники.

Друга лавина зійшла на автошлях місцевого значення Колочава-Хуст, між населеними пунктами с. Вільшани, Хустського району та с. Мерешор Міжгірського району. Внаслідок сходження снігової маси заблоковано чотири автомобілі, в яких знаходилося близько 10 людей, які залишили транспортні засоби самостійно.

Жертв та травмованих немає.

Нагадаємо, в чотирьох південних областях України вирішили закрити всі дороги на період снігопаду, що прогнозують на 6 січня.