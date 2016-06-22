У Карпатах знайшли сноубордиста, що заблукав
- Сьогодні, 02:27
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Працівники ДСНС доставили сноубордиста до полонини Драгобрат, де він відпочиваєРятувальники відшукали сноубордиста, який вчора по обіді заблукав у горах Рахівського району Закарпатської області.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
«15 січня о 13:00 в оперативно-рятувальну службу Закарпаття надійшло повідомлення, що під час катання на сноуборді в районі г. Стіг, що у Рахівському районі, втратив орієнтир та заблукав мешканець м. Київ 1986 року народження», – зазначається у повідомленні.
У пошуково-рятувальних роботах брали участь четверо рятувальників Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення. Із туристом було налагоджено телефонний зв’язок. Під час розмови рятувальники встановили орієнтовне місце його перебування та вирушили назустріч.
О 15:30 чоловіка було знайдено в районі полонини Крачуняська. Медичної допомоги чоловік не потребував.
Працівники ДСНС доставили сноубордиста до полонини Драгобрат, де він відпочиває.