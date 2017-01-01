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    У Катарі прокоментували рішення арабських держав про розрив дипвідносин

    • Сьогодні, 09:54
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    У МЗС Катару запевнили, що заходи, прийняті арабськими державами, не позначаться на житті простих людей і резидентів емірату

    Катар вважає рішення чотирьох арабських держав про розрив дипломатичних відносин з Дохою невиправданим. Про це заявив МЗС емірату, пише ТАСС.

    «Доха шкодує про рішення Саудівської Аравії, ОАЕ та Бахрейну розірвати відносини і вважає цей крок невиправданим, заснований на голослівних твердженнях», - наголошується в заяві зовнішньополітичного відомства.

    «Ці заходи, - запевнили в МЗС, - не позначаться на житті простих людей і резидентів емірату».

    Минулої ночі ОАЕ, Бахрейн, Саудівська Аравія і Єгипет оголосили про розрив дипломатичних відносин з Дохою через підтримку еміратом тероризму. Крім того, еміратська авіакомпанія Etihad Airways, що базується в Абу-Дабі, оголосила про припинення, починаючи з вівторка, авіасполучення з Катаром.

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