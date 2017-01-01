Арабські Емірати, Бахрейн, Саудівська Аравія і Єгипет розривають дипвідносини з Катаром

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Країни розірвали відносини через підтримку Катаром тероризму та надання фінансової допомоги угрупованням

Королівство Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати розривають дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши владу країни в підтримці тероризму.

У заяві, розміщеній на сайті МЗС Бахрейну, йдеться, що королівство відкликає з сусідньої країни всіх співробітників свого посольства. Відповідне рішення було прийнято «з урахуванням триваючих дій з боку держави Катар, спрямованих на дестабілізацію стабільності і безпеки Королівства Бахрейн, а також втручання у внутрішні справи, намов в ЗМІ, підтримки тероризму і надання фінансової допомоги угрупованням, пов'язаним з Іраном, для поширення хаосу у Бахрейні».

У відомстві також поінформували про закриття у найближчу добу морського та повітряного сполучення з еміратом і вимагають від дипломатичних представників Катару покинути країну в найближчі 48 годин. При цьому підданим королівства відтепер заборонено відвідувати Катар, а громадяни Катару, що знаходяться у Бахрейні, зобов'язані покинути його протягом 14 днів, відтепер їм буде відмовлено у в'їзді в цю країну і транзиті через її територію.

Влада Саудівської Аравії пояснили це рішення міркуваннями безпеки.

«Прийнято рішення про закриття повітряних, морських і наземних прикордонних терміналів, а також про заборону на транзит, авіасполучення і використання територіальних вод королівства Катаром», - цитує Саудівське агентство друку комюніке міністерства закордонних справ. У МЗС також вимагають від катарських дипломатів покинути королівство і оголосили про відкликання своїх представників з Дохи. Саудівським підданим відтепер заборонено відвідувати Катар, резиденти, які там знаходяться, повинні покинути емірат в найближчі 14 днів. Аналогічні вимоги стосуються і катарських підданих, що проживають у королівстві.

У МЗС Єгипту уточнили, що «рішення про розрив дипломатичних відносин прийнято у зв'язку з поширенням Катаром ідеології угруповань «Аль-Каїда» і «Ісламська держава», підтримкою терактів на Синаї, триваючим втручанням Катару у внутрішні справи Єгипту та країн регіону, що ставить під загрозу національну безпеку арабських країн і сіє розкол в арабському суспільстві». У відомстві також заявили про провал спроб відмовити Доху від підтримки терористичних угруповань, в першу чергу, забороненої в Єгипті ісламістської асоціації «Брати-мусульмани» та відмову вислати його лідерів.

В Абу-Дабі також прийняли рішення закрити повітряне і морське сполучення з Катаром, повідомило інформаційне агентство ОАЕ. «Об'єднані Арабські Емірати підтверджують свою прихильність системі Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія) в питанні підтримки стабільності і безпеки країн-членів, - йдеться в заяві влади країни. - Через довготривалу політику Катару, який дестабілізує ситуацію і загрожує безпеці країн регіону, в інтересах РСАДПЗ було прийнято рішення про розрив дипломатичних відносин і висилку дипломатичних представників держави протягом 48 годин». Влада ОАЕ зобов'язала підданих Катару покинути емірати протягом 14 днів, аналогічні приписи стосуються еміратців, що перебувають у сусідній державі.

Крім того, очолювана Саудівською Аравією коаліція оголосила про припинення участі Катару у спільній військовій операції проти хуситів, які встановили контроль над значною частиною території Ємену, повідомив телеканал Al Arabiya.