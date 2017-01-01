У Києві біля садочка знову прогримів вибух



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Робота поліції на місці злочину

Інцидент стався біля того ж садочка, де у середу стався вибух

Сьогодні, 27 квітня, вранці в Деснянському районі Києва біля дитсадка №9 на проспекті Володимира Маяковського, де вчора вибухнув невідомий предмет, знову стався вибух. Про це повідомила «Главкому» мама дитини, яка ходить до цього садочка.

Вибухонебезпечний предмет знайшов охоронець садочка біля огорожі за територією закладу. Він почув вибух і пішов перевірити, що сталося. За словами охоронця, предмет не до кінця розірвався.

На місце події було викликано поліцію.

Зараз на місці працює оперативна група.

Нагадаємо, у середу близько 9-ї години у Деснянське управління поліції зателефонував охоронець дитячого садка на. Чоловік повідомив, що на території дошкільного закладу прогримів вибух.

Під час перевірки було встановлено, що о 8:50 мама вела в садочок шестирічного хлопчика. По дорозі дитина підібрала з землі кульку. Згодом, коли хлопчик кинув її на землю, пролунав вибух.

У результаті інциденту ніхто не постраждав, залишилися тільки пошкодження на асфальті.

Подію зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції. Зараз з хлопчиком працюють психологи, а місце вибуху оглядають поліцейські.