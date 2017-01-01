У Києві евакуатор з трактором пошкодив міст біля станції метро «Лівобережна»

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Фото: Юрій Березань Пошкоджений міст

Водій евакуатора не розрахував висоту і врізався в міст

Увечері 15 травня у Києві поблизу станції метро «Лівобережна» водій евакуатора, який перевозив трактор не розрахував висоту і врізався в міст.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Користувач Facebook Сергій Мирний написав, що зіткнення з мостом відбулося «на пристойній швидкості».

Прес-служба Київського метрополітену повідомила, що постраждав міст, який «щойно відремонтували», однак рух потягів не зупинявся.

Наразі фахівці оцінюють масштаб пошкоджень.

Нагадаємо, 5 травня у Києві відкрили відремонтовану станцію метро «Лівобережна».

Як відомо, наприкінці лютого у Києві обвалився Шулявський міст.

Вчора перший віце-прем‘єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів повідомив, що Китайська корпорація доріг і мостів (China Road and Bridge Corporation) візьме участь у будівництві мосту біля Кременчука та реконструкції Шулявського шляхопроводу у Києві.