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    У Києві евакуатор з трактором пошкодив міст біля станції метро «Лівобережна»

    • Вчора, 23:53
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    Пошкоджений міст
    Фото: Юрій Березань
    Пошкоджений міст

    Водій евакуатора не розрахував висоту і врізався в міст

    Увечері 15 травня у Києві поблизу станції метро «Лівобережна» водій евакуатора, який перевозив трактор не розрахував висоту і врізався в міст.

    Про це повідомляють користувачі соцмереж.

    Користувач Facebook Сергій Мирний написав, що зіткнення з мостом відбулося «на пристойній швидкості».

    Прес-служба Київського метрополітену повідомила, що постраждав міст, який «щойно відремонтували», однак рух потягів не зупинявся.

    Наразі фахівці оцінюють масштаб пошкоджень.

    Нагадаємо, 5 травня  у Києві відкрили відремонтовану станцію метро «Лівобережна». 

    Як відомо, наприкінці лютого у Києві обвалився Шулявський міст.

    Вчора перший віце-прем‘єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів повідомив, що Китайська корпорація доріг і мостів (China Road and Bridge Corporation) візьме участь у будівництві мосту біля Кременчука та реконструкції Шулявського шляхопроводу у Києві.

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    У Києві евакуатор з трактором пошкодив міст біля станції метро «Лівобережна»
    У Києві евакуатор з трактором пошкодив міст біля станції метро «Лівобережна»
    У Києві евакуатор з трактором пошкодив міст біля станції метро «Лівобережна»
    У Києві евакуатор з трактором пошкодив міст біля станції метро «Лівобережна»
    У Києві евакуатор з трактором пошкодив міст біля станції метро «Лівобережна»

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