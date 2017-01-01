У Києві горить Лук'янівське СІЗО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Українська правда Скріншот з відео

На подвір’ї видно відкритий вогонь, чути вибухи шифера

На території Лук'янівського слідчого ізолятору в Києві на вулиці Дегтярівській, 13 в ніч на сьоме травня сталася велика пожежа в корпусі для неповнолітніх ув'язнених.

Про це повідомляє Національний центр правозахисту.

Як видно з відео дах будівлі корпусу для неповнолітніх весь охоплений полум'ям.

Причини пожежі невідомі, але на кількох відео з місця пожежі чутно як ув'язнені кричать «Амністія»

«Національний центр правозахисту здійснює постійні візити в заклади пенітенціарної системи України і стверджує, що більшість закладів перебувають у неналежному стані, в них порушуються права ув'язнених та в цілому пенитенціарна система потребує реформування», - йдеться у повідомленні.