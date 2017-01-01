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    У Києві горить Лук'янівське СІЗО

    • Сьогодні, 03:12
    • Розсилка
    Скріншот з відео
    Фото: Українська правда
    Скріншот з відео

    На подвір’ї видно відкритий вогонь, чути вибухи шифера

    На території Лук'янівського слідчого ізолятору в Києві на вулиці Дегтярівській, 13 в ніч на сьоме травня сталася велика пожежа в корпусі для неповнолітніх ув'язнених.

    Про це повідомляє Національний центр правозахисту.

    Як видно з відео дах будівлі корпусу для неповнолітніх весь охоплений полум'ям.

    Причини пожежі невідомі, але на кількох відео з місця пожежі чутно як ув'язнені кричать «Амністія»

    «Національний центр правозахисту здійснює постійні візити в заклади пенітенціарної системи України і стверджує, що більшість закладів перебувають у неналежному стані, в них порушуються права ув'язнених та в цілому пенитенціарна система потребує реформування», - йдеться у повідомленні.

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