У Києві готується штурм стоянки, на яку зазіхає «Епіцентр»

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На територію стоянки ще з 2012 року зазіхає «Епіцентр»

Наразі невідомі особи спортивної зовнішності готуються до штурму автостоянки «Дружба» (Київ, вул. Стальського), на територію якої ще з 2012 року зазіхає «Епіцентр». Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook журналіст Наталка Прудка.

«Вандали готуються до штурму стоянки на Стальського, 29! Тележурналісти! Народ просить про допомогу. Закон повністю на боці власників стоянки. Зажерливі апетити Гереги не мають меж!» – написала вона.

Нагадаємо, у понеділок, 26 грудня, близько 7:20 ранку на автостоянку приїхали представники благоустрою, які почали зносити паркан навколо стоянки.

Як повідомляли члени об'єднаного кооперативу стоянки, це відбувалося під наглядом двох десятків працівників поліції та стількох же невідомих осіб характерної зовнішності.

Наразі є кримінальна справа та судовий процес, в якому беруть участь об'єднаний кооператив стоянки, «Епіцентр» та «Київпастранс».

За даними кооперативу, «Епіцентр» ще з 2012 року зазіхає на територію стоянки, аби розширити межі своїх складів.