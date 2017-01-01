У Києві - гроза, на заході України - дощі
- Сьогодні, 09:53
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Температура повітря зберігатиметься теплою попри опадиСиноптики прогнозують на сьогодні, 2 травня, переважно хмарну з проясненнями погоду, в західних областях країни пройдуть дощі
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
У західних областях вдень стовпчик термометра коливатиметься від +17 до +23 градусів.
У північних областях буде від +16 до +20 градусів.
У східному регіоні буде від +23 до +25 градусів, а на півдні - від +21 до +25 градусів.
У Києві сьогодні очікується гроза, температура вдень від +18 до +20 градусів.