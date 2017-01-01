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    У Києві - гроза, на заході України - дощі

    • Сьогодні, 09:53
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    Температура повітря зберігатиметься теплою попри опади

    Синоптики прогнозують на сьогодні, 2 травня, переважно хмарну з проясненнями погоду, в західних областях країни пройдуть дощі

    Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    У західних областях вдень стовпчик термометра коливатиметься від +17 до +23 градусів.

    У північних областях буде від +16 до +20 градусів.

    У східному регіоні буде від +23 до +25 градусів, а на півдні - від +21 до +25 градусів.

    У Києві сьогодні очікується гроза, температура вдень від +18 до +20 градусів.

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