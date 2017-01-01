У Києві - гроза, на заході України - дощі

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Температура повітря зберігатиметься теплою попри опади

Синоптики прогнозують на сьогодні, 2 травня, переважно хмарну з проясненнями погоду, в західних областях країни пройдуть дощі

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У західних областях вдень стовпчик термометра коливатиметься від +17 до +23 градусів.

У північних областях буде від +16 до +20 градусів.

У східному регіоні буде від +23 до +25 градусів, а на півдні - від +21 до +25 градусів.

У Києві сьогодні очікується гроза, температура вдень від +18 до +20 градусів.