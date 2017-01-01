У Києві зі зброєю пограбували інтернет-кафе

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Злочин стався неподалік від станції метро Дорогожичі

У Шевченківському районі столиці, неподалік від станції метро Дорогожичі, невідомий пограбував інтернет-кафе. Про це повідомляє Еспресо.

Як повідомляється, чоловік у медичній масці зайшов до Інтернет-кафе та під погрозою предмета схожого на пістолет відібрав у касира 2000 грн. Жінка була так налякана , що не змогла точно запам'ятати вигляд зловмисника…

Декілька днів тому у Шевченківському районі Києва пограбували іноземного журналіста, який приїхав на «Євробачення». У нього вкрали сумку з речами. В ході оперативно-розшукових заходів у центрі Києва працівники оперативники виявили та затримали 35-річного жителя міста Суми, раніше судимого за крадіжку. У нього вилучили речові докази.