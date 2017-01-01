У Києві проходить зустріч Порошенка з президентом Словенії

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Петро Порошенко і Борут Пахор

Президент республіки Словенія перебуває з робочим візитом в Україні

Сьогодні, 12 лютого у Києві розпочалась зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Республіки Словенія Борутом Пахором.

Пахор прибув до Адміністрації президента України, де його зустрів Порошенко.

Президент Республіки Словенія Борут Пахор здійснює робочий візит в Україну.

Як повідомлялося раніше, Україна і Словенія домовилися реалізувати проекти з розмінування та захисту цивільного населення на Донбасі. Такої згоди досягли президент Петро Порошенко і словенський прем'єр-міністр Міро Церар.

Також відомо, що у понеділок, 13 лютого, президент України Петро Порошенко проведе переговори з прем'єр-міністром Республіки Молдова Павлом Філіпом.