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    У Києві проходить зустріч Порошенка з президентом Словенії

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    <em>Петро Порошенко і Борут Пахор</em>
    Петро Порошенко і Борут Пахор

    Президент республіки Словенія перебуває з робочим візитом в Україні

    Сьогодні, 12 лютого у Києві розпочалась зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Республіки Словенія Борутом Пахором.

    Пахор прибув до Адміністрації президента України, де його зустрів Порошенко.

    Президент Республіки Словенія Борут Пахор здійснює робочий візит в Україну.

    Як повідомлялося раніше, Україна і Словенія домовилися реалізувати проекти з розмінування та захисту цивільного населення на Донбасі. Такої згоди досягли президент Петро Порошенко і словенський прем'єр-міністр Міро Церар.

    Також відомо, що у понеділок, 13 лютого, президент України Петро Порошенко проведе переговори з прем'єр-міністром Республіки Молдова Павлом Філіпом.

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