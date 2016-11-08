В Україну 12 лютого приїде президент Словенії

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Борут Пахор

Борут Пахор зустрінеться з Петром Порошенком у Києві

Президент Словенії Борут Пахор 12 лютого прибуде в Україну з робочим візитом і зустрінеться з президентом України Петром Порошенком. Про це повідомляє прес-служба президента України.

«У неділю, 12 лютого президент Петро Порошенко зустрінеться з президентом Республіки Словенія Борутом Пахором, який здійснить робочий візит в Україну», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Також у прес-службі глави держави зазначили, що зустріч розпочнеться о 9-й ранку.

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив, що не має нічого проти Любляни (столиця Словенії - ред.) в якості місця зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.