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    В Україну 12 лютого приїде президент Словенії

    • Сьогодні, 19:53
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    <p><i><span>Борут Пахор<o:p></o:p></span></i></p>

    Борут Пахор

    Борут Пахор зустрінеться з Петром Порошенком у Києві

    Президент Словенії Борут Пахор 12 лютого прибуде в Україну з робочим візитом і зустрінеться з президентом України Петром Порошенком. Про це повідомляє прес-служба президента України.

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    «У неділю, 12 лютого президент Петро Порошенко зустрінеться з президентом Республіки Словенія Борутом Пахором, який здійснить робочий візит в Україну», – йдеться у повідомленні прес-служби.

    Також у прес-службі глави держави зазначили, що зустріч розпочнеться о 9-й ранку.

    Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив, що не має нічого проти Любляни (столиця Словенії - ред.) в якості місця зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

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