У Києві прощаються з видатним воротарем «Динамо» Віктором Чановим

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Голкіперу столичного клубу було всього 57 років...

У Києві прощаються із видатним гравцем київського «Динамо» Віктором Чановим. Громадянська панахида розпочалась в Олімпійському дворику Національного спортивного комплексу «Олімпійський» о 10:00.

Як повідомили у прес-службі ФК «Динамо», громадянська панахида триватиме до 12:00.

Поховають голкіпера на Байковому кладовищі. Повідомляється, що вхід в Олімпійський дворик здійснюється через Північний «ресепшен» стадіону (біля ресторану). Вхід на територію - через ворота Захід 1 (зі сторони Троїцької площі) та Північ 1 (зі сторони кас Палацу Спорту).

Нагадаємо, екс-воротар київського «Динамо» Віктор Чанов помер у Києві на 58-му році життя. Наприкінці січня у нього стався інсульт, після чого Чанов впав зі сходів. До останнього часу він перебував у реанімаційному відділенні лікарні і помер, не приходячи до тями.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що на воротаря було скоєно напад. Однак рідні динамівця цю інформацію пізніше спростували.

Віктор Чанов народився в 1959 році в Донецьку у воротарській сім’ї. Виступав за «Шахтар» (Донецьк), «Динамо» (Київ), «ЦСКА Борисфен» (Бориспіль), а також ізраїльські клуби.