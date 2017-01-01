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    Помер легендарний футболіст та тренер Віктор Чанов

    • Вчора, 23:42
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    Віктор Чанов
    Віктор Чанов

    Легенді українського футболу було лише 57 років

    Сьогодні, восьмого лютого, на 57 році життя помер відомий радянський та український футбольний воротар, тренер Віктор Чанов. Про це з посиланням на рідних загиблого повідомляє видання «Гордон»

    Зазначається, що смерть настала в середу близько 19:50.

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    Віктор Чанов народився в 1959 році в Донецьку. На професійному рівні почав грати в 19-річному віці. Три роки – з 1978-го по 1981-й – він провів у донецькому «Шахтарі», потім перейшов в київське «Динамо». У столичній команді Чанов виступав дев'ять років – до 1990 року. За збірну СРСР у період з 1982-го по 1990 рік Віктор Чанов зіграв 21 матч, в яких пропустив вісім голів.

    Чанов – триразовий чемпіон СРСР, п'ятиразовий володар Кубка СРСР. Крім того, з «Динамо» в 1986 році він став переможцем Кубка володарів кубків (попередник Кубка УЄФА і Ліги Європи).

    З 1995 року почав тренерську кар'єру, зокрема, працював тренером у «ЦСКА-Борисфен» і київському «Динамо»

    Як відомо, на початку року в Києві на 82-му році життя помер ветеран столичного «Динамо» Ігор Зайцев. В середу також загинув нардеп від «Народного фронту» Петро Ванат.

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