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    У Києві протестували проти використання тварин у цирках

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    У Києві протестували проти використання тварин у цирках
    Фото Masi Nayyem / facebook.com
    Фото Masi Nayyem / facebook.com
    Фото Masi Nayyem
    У Києві протестували проти використання тварин у цирках
    У Києві протестували проти використання тварин у цирках
    • Сьогодні, 14:02
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    Активісти збирали на акції підписи для звернення до депутатів щодо заборони номерів з тваринами у цирках

    У Києві у парку Шевченка більше тисячі людей вийшли на мітинг проти використання тварин у перевізних та стаціонарних цирках.

    «Ми не проти цирків. Ми проти тварин у цирках. Я буду першою людиною, хто купить квиток», — сказав засновник зоозахисної групи UAanimals Олександр Тодорчук.

    Також на акцію прийшли митці й артисти. Зокрема, своє негативне ставлення до використання тварин у цирках висловила Ната Жижченко — солістка гурту ONUKA.

    Активісти збирають підписи для звернення до депутатів щодо заборони номерів з тваринами у цирках.

    У той же час, неподалік мітингу у тому ж парку проводять шоу представники цирків з нагоди Міжнародного дня цирку.

    Джерело: Громадське

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