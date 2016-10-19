У Києві протестували проти використання тварин у цирках
- Сьогодні, 14:02
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Активісти збирали на акції підписи для звернення до депутатів щодо заборони номерів з тваринами у цирках
У Києві у парку Шевченка більше тисячі людей вийшли на мітинг проти використання тварин у перевізних та стаціонарних цирках.
«Ми не проти цирків. Ми проти тварин у цирках. Я буду першою людиною, хто купить квиток», — сказав засновник зоозахисної групи UAanimals Олександр Тодорчук.
Також на акцію прийшли митці й артисти. Зокрема, своє негативне ставлення до використання тварин у цирках висловила Ната Жижченко — солістка гурту ONUKA.
Активісти збирають підписи для звернення до депутатів щодо заборони номерів з тваринами у цирках.
У той же час, неподалік мітингу у тому ж парку проводять шоу представники цирків з нагоди Міжнародного дня цирку.
Джерело: Громадське