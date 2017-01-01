У Києві розбили чергове поліцейське авто

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На перехресті вул. Братиславської та вул. Крайньої сталося ДТП за участю авто поліції та Audi.

У Києві сталася аварія за участю авто поліції та Audi.

Про це повідомляє Еспресо.

13 січня на перехресті вул. Братиславської та вул. Крайньої сталося ДТП за участю авто поліції та Audi.

Зі слів водія Audi, який рухався з вул. Крайньої, перед ним з включеними проблисковими маячками по вул. Братиславській рухалось авто швидкої медичної допомоги, а за ним поряд авто поліції, якого не було видно, яке рухалось на заборонений сигнал світлофора, тому водію Audi візуально не було видно авто поліції і він не зміг уникнути зіткнення.