У Києві в вагонах метро встановлять камери



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київське метро

«Київський метрополітен» обладнає вагони відеокамерами

В Київському метрополітені будуть спостерігати за пасажирами. Як повідомляють «Українські новини», комунальне підприємство «Київський метрополітен» має намір обладнати вагони метро камерами відеоспостереження.

Встановлювати камери будуть у 2017-2019 роках. На це піде близько 83 мільйони гривень. Зокрема, у 2017 році планують встановити 25 камер за 13 мільйонів гривень.

Усього планується встановити 160 відеокамер.

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», Україна отримала від Європейського інвестиційного банку 200 млн євро, яки планує витрати на розвиток транспортної інфраструктури. Передбачається, що залучені кошти будуть витрачені на придбання автобусів, тролейбусів, трамваїв, вагонів метро, будівництво та реконструкцію тролейбусних та трамвайних ліній, депо, впровадження інформаційних систем, зокрема створення автоматизованої оплати проїзду.