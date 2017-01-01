Україна накупить на 200 мільйонів євро автобусів та вагонів метро

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Цей та інший громадський транспорт буде купуватись на кредит Європейського інвестиційного банку

Україна отримає кредит від Європейського інвестиційного банку у розмірі до 200 мільйонів євро, який витратить на покращення громадського транспорту у деяких містах України. Зелене світло даним намірам дав президент України Петро Порошенко, який підписав закон «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком».

Як зазначає Банкова, метою угоди є залучення під державні гарантії до 200 млн євро кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, що будуть спрямовані на покращення роботи міського громадського транспорту у деяких містах України (Івано-Франківськ, Біла Церква, Київ, Луцьк, Львів, Кременчук, Одеса, Суми, Тернопіль, Харків, Чернігів). Документом передбачається, що залучені кошти будуть витрачені на придбання автобусів, тролейбусів, трамваїв, вагонів метро, будівництво та реконструкцію тролейбусних та трамвайних ліній, депо, впровадження інформаційних систем, зокрема створення автоматизованої оплати проїзду.

Відповідний проект також отримуватиме співфінансування під місцеві гарантії з боку Європейського банку реконструкції та розвитку на загальну суму до 200 млн. євро.

Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком набирає чинності з дати набрання чинності закону України про її ратифікацію.