У Києві викрали людину: поліція ввела план «Перехоплення»

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Невідомі заштовхали чоловіка в автомобіль «Hyundai»

У Києві на Лісному масиві викрали людину. Про це на сторінці в Facebook повідомляє автопортал dtp.kiev.

Зазначається, що невідомі зловмисники заштовхали людини в автомобіль «Hyundai» золотистого кольору і зникли в невідомому напрямку.

Також повідомляєтья, що перед цим злочинці побили жертву. У столиці було введено оперативний план «Перехоплення». Пошуки злочинців наразі тривають.

До слова,у Голосіївському районі столиці п’яна дівчина на Hyundai Getz влетіла у котлован на вулиці Грінченко.

Дівчина-водій, не помітила попереджувальних знаків, і не гальмуючи, врізалася у дерев’яний паркан, що огороджував місце проведення ремонтних робіт на дорозі.