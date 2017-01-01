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    У Києві викрали людину: поліція ввела план «Перехоплення»

    • Сьогодні, 22:59
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    Правоохоронець
    Правоохоронець

    Невідомі заштовхали чоловіка в автомобіль «Hyundai»

    У Києві на Лісному масиві викрали людину. Про це на сторінці в Facebook повідомляє автопортал dtp.kiev.

    Зазначається, що невідомі зловмисники заштовхали людини в автомобіль «Hyundai» золотистого кольору і зникли в невідомому напрямку.

    Також повідомляєтья, що перед цим злочинці побили жертву. У столиці було введено оперативний план «Перехоплення». Пошуки злочинців наразі тривають.

    До слова,у Голосіївському районі столиці п’яна дівчина на Hyundai Getz влетіла у котлован на вулиці Грінченко.

    Дівчина-водій, не помітила попереджувальних знаків, і не гальмуючи, врізалася у дерев’яний паркан, що огороджував місце проведення ремонтних робіт на дорозі.

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