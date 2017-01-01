У Києві виявили новий випадок захворювання на ботулізм



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зазначається, що хворий придбав в’ялену рибу у гіпермаркеті «Ашан»

У столиці зареєстровано черговий випадок захворювання на ботулізм, передає прес-служба Держпродспоживслужби у місті Києві.

«За інформацією Державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» в м. Києві, зареєстровано ще один випадок захворювання на ботулізм у мешканця м. Києва, який вживав в їжу в'ялену рибу промислового виробництва, придбану в торгівельній мережі міста», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хворий придбав в’ялену рибу у гіпермаркеті «Ашан». За медичною допомогою житель столиці звернувся 31 травня.

«28 травня 2017 року хворий вживав в їжу рибу в’ялену, 30 травня 2017 року відчув погіршення стану здоров’я, 31 травня 2017 року звернувся за медичною допомогою, було встановлено попередній діагноз – ботулізм, та госпіталізовано до реанімаційного відділення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями у столиці було зафіксовано смерть людини від ботулізму.

Раніше повідомлялось, що у Києві заборонили продавати в'ялену рибу через смертельне отруєння.