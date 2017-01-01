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    У Кіровоградській області правоохоронці вилучили в банди п'ять тонн марихуани

    • Сьогодні, 06:55
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    Марихуана
    Марихуана

    Вартість наркотиків оцінюється в 15 мільйонів гривень

    У Кіровоградській області правоохоронці заарештували трьох учасників злочинної групи, у яких вилучили рекордну партію марихуани вагою більше п'яти тонн. Вартість наркотиків оцінюється в 15 млн гривень.

    Про це повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

    Наркотичні рослини підозрювані вирощування у заздалегідь виготовлених теплицях на території приватного домоволодіння. На території цього ж домоволодіння відбувалась сушка та пакування наркотиків для подальшого збуту на території України.

    Крім того, при обшуку у затриманих вилучили гвинтівки, револьвер,пістолети травматичної дії, гранати РГД-5, набої калібру 5.45 та 7.62., а також бойові гранати і наркотики іноземного виробництва.

    Всі троє учасників банди взяті під варту.

    «Главком» також повідомляв, що австралійська поліція вилучила найбільшу в історії країни партію метамфетаміну: 903 кілограми вартістю 680 млн доларів.

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