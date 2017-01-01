У Кіровоградській області правоохоронці вилучили в банди п'ять тонн марихуани
- Сьогодні, 06:55
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Вартість наркотиків оцінюється в 15 мільйонів гривень
У Кіровоградській області правоохоронці заарештували трьох учасників злочинної групи, у яких вилучили рекордну партію марихуани вагою більше п'яти тонн. Вартість наркотиків оцінюється в 15 млн гривень.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.
Наркотичні рослини підозрювані вирощування у заздалегідь виготовлених теплицях на території приватного домоволодіння. На території цього ж домоволодіння відбувалась сушка та пакування наркотиків для подальшого збуту на території України.
Крім того, при обшуку у затриманих вилучили гвинтівки, револьвер,пістолети травматичної дії, гранати РГД-5, набої калібру 5.45 та 7.62., а також бойові гранати і наркотики іноземного виробництва.
Всі троє учасників банди взяті під варту.
«Главком» також повідомляв, що австралійська поліція вилучила найбільшу в історії країни партію метамфетаміну: 903 кілограми вартістю 680 млн доларів.